Дакка, 29 сентября, 2018, 20:25 — ИА Регнум. В июне 2018 г. мобильный оператор Бангладеш «Граминфон», норвежская телекоммуникационная компания «Теленор» и Международный чрезвычайный детский фонд Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ) подписали договор о безопасности в интернете. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», в соответствии с этим договором в сентябре по всей стране начинает претворяться в жизнь «Программа безопасного доступа детей в интернет».

anthony kelly Ребенок со смартфоном

27 сентября в столице Бангладеш — Дакке — состоялось официальное открытие «Программы безопасного доступа детей в интернет» под лозунгом «Будь умным — слушай своё сердце». Целью этой программы является помочь получить знания о безопасном использовании интернета 400 тысячам детей и молодых людей, в возрасте от 11 до 16 лет, а также 50 тысячам учителей и преподавателей.

По информации «Протхом ало», бангладешской оператор «Граминфон» ведет работу по повышению осведомленности людей в области безопасного доступа в интернет с 2014 г. В настоящее время число школьников, когда-либо участвовавших в программах «Граминфона» достигло 130 тысяч.