Южно-Сахалинск, 29 сентября, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Детский технопарк «Кванториум-Сахалин» получит геодезический программно-аппаратный комплекс от правительства Японии, 29 сентября сообщает ИА Sakh.com.

Sakh.com Детский технопарк «Кванториум-Сахалин»

Детский технопарк на Сахалине получит геодезическое оборудование в рамках соглашения между правительством Сахалинской области и генеральным консульством Японии в Южно-Сахалинске о предоставлении правительством Японии безвозмездного технического содействия.

Оборудование будет состоять из двух комплексов, включающих мобильные станции обработки информации, программно-аппаратные станции для аэрофотосъемки и наземные станции управления.

Тендер в 13,9 млн рублей на поставку оборудования будет разыгран 19 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, материалы Международной конференции «Нефть и газ Сахалина 2018» показали, что по итогам 2017 года Сахалинская область стала лидером по привлечению иностранных инвестиций в Дальневосточном федеральном округе.