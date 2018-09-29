США, 29 сентября, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Хоккеисты клуба «Коламбус Блю Джекетс» одержали победу дома над «Питсбург Пингвинз» в предсезонном матче НХЛ, сообщает 29 сентября Матч ТВ.

(сс) jill111 Хоккей

Встреча закончилась со счетом 7:6 в пользу «Коламбуса». Счет во встрече открыл российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин на 1-й и 6-й минуте дважды поразивший ворота соперника и позже сделавший ещё две результативные передачи. Также в составе «Коламбуса» отметились шайбами Бун Дженнер (13-я минута), Кэм Аткинсон (28-я), Ник Фолиньо (31-я), Дин Кукан (51-я) и Оливер Бьоркстранд (57-я). Другой российский игрок клуба вратарь Сергшей Бобровский сумел отразить 23 из 29 бросков по его воротам.

Со стороны «Питсбурга» шайбы забили Сидни Кросби (7-я минута), Карл Хагелин (7-я), Дерик Брассар (18-я, 23-я), Патрик Хёрнквист (25-я) и Брайан Раст (43-я), при этом российский нападающий клуба Евгений Малкин сделал одну результативную передачу.

Теперь «Колмабусу» предстоит последняя предсезонная встреча дома с «Чикаго» 30 сентября. «Питсбург» же свои игры уже закончил.