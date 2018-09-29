Варшава, 29 сентября, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак считает, что размещение американской военной базы в стране на постоянной основе станет «шансом эпохального изменения». Об этом глава МНО заявил в интервью Польскому агентству печати (РАР).

Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР Перед хозяином

Министр рассказал, что это он придумал выражение «форт Трампа», которое польский президент Анджей Дуда использовал во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне: «Я убедил президента, что стоит использовать этот термин. Благодаря популяризации фразы «форт Трамп», в Соединенных Штатах и во всем мире проблема размещения постоянной базы заработала. Этот лозунг в двух словах отражает суть идеи».

По словам Блащака, постоянное присутствие американских войск станет гарантией того, что «агрессор» не нападет на Польшу. Под «агрессором», очевидно, подразумевается Москва. «Всем известно, что в 2008 году Россия напала на Грузию, в 2014 году на Украину, — заявил министр обороны. — Нам важно, чтобы агрессия не распространялась дальше».

Однако при этом, как пояснил Блащак, в разговоре с конгрессменом Маком Торнберри, говоря о том, как американская военная база реально сдержит «агрессора», он использовал следующий аргумент: «Американцы уже дважды спасали Европу от истребления. Сначала во время Первой мировой войны, а затем во время Второй мировой войны. Расходы были гигантскими, речь шла о жизни американских солдат. На мой взгляд, чтобы в третий раз американским войскам не нужно было бы спасать Европу, стоит выбрать постоянную американскую базу в Польше».

Со своей стороны добавим. Учитывая, что на польскую землю как в 1914, так и в 1939 году первыми вторгались немцы, а Соединенные Штаты в обоих случаях были союзниками сначала Российской империи, затем Советского Союза, было бы интересно узнать у главы МНО Польши, так от кого же Вашингтон все-таки должен защищать поляков на этот раз — от России или Германии?