Джакарта, 29 сентября, 2018, 10:32 — ИА Регнум. По данным агентства France-Presse, число жертв землетрясения и цунами на острове Сулавеси в Индонезии возросло до 380 человек.

(сс) Photo RNW.org После цунами

Напомним, 28 сентября у берегов острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5. Затем последовали несколько афтершоков. В океане из-за землетрясения возникла волна цунами, которая обрушилась на побережье Сулавеси.

Ранее сообщалось о 48 погибших и 450 пострадавших.

Сейчас, по данным AFP, число жертв превысило 380 человек.