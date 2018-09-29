Пекин, 29 сентября, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Запрет на использование гироскутеров на автомобильных дорогах был внесен в муниципальный закон о безопасности дорожного движения в Пекине, 29 сентября сообщает информационная служба «Россия-Китай: главное».

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Поправки, введенные в муниципальный закон о безопасности дорожного движения, регулируют использование гироскутеров в столице КНР. Движение на подобном транспорте по автомобильным дорогам будет наказываться административным штрафом и конфискацией скутера.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе депутаты Госдумы РФ направили в ГИБДД России предложение по введению в ПДД раздела, регулирующего поведение владельцев гироскутеров, сигвеев и другого личного электротранспорта на дорогах.