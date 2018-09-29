Москва, 29 сентября, 2018, 10:17 — ИА Регнум. 29 сентября в Музее современного искусства «Гараж» в Москве открывается выставка «Марсель Бротарс. Поэзия и образы». Это первая ретроспектива знаменитого бельгийского художника в России. В экспозицию вошло более 80 работ, в том числе такие знаковые произведения, как «Музей современного искусства, отдел орлов» и «Декор». Марсель Бротарс обратился к визуальному искусству, когда ему было уже 40 лет. До этого он подвизался на ниве журналистики и поэзии. И ему удалось взорвать привычный художественный мир своими поисками «переходных областей». Он во многом определил ход развития современного концепуального искусства.

(сс) Jean-Pierre Dalbéra Марсель Бротарс. Зимний сад. 1974

За свою недолгую карьеру художника — всего 12 лет — Марсель Бротарс принял участие в более чем ста выставках по всей Европе и США. Его персональные ретроспективы прошли в Музее современного искусства (Нью-Йорк), Национальном музее «Центр искусств им. королевы Софии» (Мадрид) и музее K21 (Дюссельдорф).