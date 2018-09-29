Красногорск, 29 сентября, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Стали известны некоторые подробности аварии пассажирского автобуса на трассе М-5 «Урал» в Луховицком районе Подмосковья. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

Авария произошла на 127-м километре трассы М-5 «Урал» в Луховицком районе Московской области. Известно, что автобус перевозил работников магазина «Магнит». На трассе он столкнулся с внедорожником и перевернулся. Столкновение произошло из-за того, что у внедорожника лопнуло колесо, после чего его отбросило сперва в отбойник, а затем в автобус.

По некоторым данным, среди пострадавших есть несколько человек в тяжёлом состоянии. О погибших не сообщается. Всего пострадали 20 человек.