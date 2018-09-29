Сент-Луис, США, 29 сентября, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Хоккейный клуб НХЛ «Даллас Старз» проиграл на выезде команде клуба «Сент-Луис Блюз» в предсезонном матче НХЛ. Об этом сообщает 29 сентября Sport 24.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!» реж Борис Дежкин. 1964. СССР Гол

Встреча, проходившая в Сент-Луисе, закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Счет открыли хозяева на 12-й минуте после гола Райана О'Райли. Затем на 42-й минуте после гола Джадена Шварца разрыв увеличился до двух шайб. На 59-й минуте «Даллас» отыграл одну шайбу голом Блейка Комо, однако третья шайба «Сент-Луиса» забитая российским хоккеистом клуба Владимиром Тарасенко, до этого уже сделавшим голевую передачу, на 60-й минуте в пустые ворота, стала победной и перечеркнула надежду «Далласа» на овертайм.

Другой российский хоккеист — нападающий «Далласа» Александр Радулов, на свой счет никаких результативных действий не записал.

Отметим, регулярный чемпионат НХЛ за океаном стартует 4 октября в ночь по московскому времени.