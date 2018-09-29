Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии возросло до 48 человек
Джакарта, 29 сентября, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Число жертв землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси выросло до 48 человек. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает Al-Arabiya со ссылкой на местные власти.
(сс) Department of Foreign Affairs and Trade
После цунами
На данный момент известно о 48 погибших и как минимум 350 пострадавших.
В прибрежной зоне продолжаются разборы завалов.
Напомним, ранее сообщалось о 30 погибших и 12 пострадавших.