Колорадо-Спрингс, США, 29 сентября, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» одержал победу в овертайме над «Миннесотой Уйалд» в предсезонной игре НХЛ, сообщает 29 сентября «Спорт Экспресс».

(сс) Matt Boulton Радость победы

Самым результативным игроком матча признан нападающий «Колорадо» Александр Керфут, забивший один гол и сделавший 2 результативные передачи. Также шайбами у «Колорадо» отметились Мэтт Калверт, Тайсон Джост и Микко Рантанен, чья шайба в овертайме и стала для «Колорадо» победной. В составе «Миннесоты» записали голы на свой счет Джейсон Цукер, Микаэль Гранлунд и Нино Нидеррайтер. 4:3 в пользу «Колорадо».

Стоит отметить игру российского игрока «Колорадо» Никиты Задорова, который отдал одну голевую передачу и сделал три броска по воротам за 15 минут своего участия в игре. Другой представитель России — голкипер Семен Варламов провел игру в запасных.

Отметим, первую игру нового регулярного чемпионата НХЛ 5 октября также сыграют «Колорадо» и «Миннесота».