Донецк, 29 июня, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Бойцы украинской армии расстреляли группу беженцев, которых эвакуировали из населённого пункта Торецк в ДНР. Об этом 29 июня рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский.

Dmytro Smolienko/Global Look Press

«Это была очередная группа беженцев, которые пытались эвакуироваться из Торецка, где идут ожесточённые бои», — сказал он в беседе с ТАСС.

Кимаковский добавил, что в результате действий бойцов ВСУ погибли не менее семерых мирных жителей.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня Кимаковский сообщил, что украинские войска под давлением Вооружённых сил России покинули несколько стратегически важных позиций в районе Торецка. Он подчеркнул, что ВСУ на этом участке фронта находятся далеко не в лучшей ситуации.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о нанесении ударов войсками российской группировки «Центр» по позициям ВСУ около Новгородского и Торецка в ДНР. По его информации, армия России также за сутки улучшила на этом направлении тактическое положение.

Глава назначенной Киевом администрации ДНР Вадим Филашкин 25 июня рассказал о начале принудительной эвакуации жителей Торецка киевскими властями. Он уточнил, что из населённого пункта уже вывезли 500 жителей из 6 тыс. оставшихся там людей.