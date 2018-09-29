В ночном клубе в Великобритании распылили неизвестное вещество
Лондон, 29 сентября, 2018, 09:07 — ИА Регнум. В одном из ночных клубов Великобритании из-за распыления неизвестного вещества пострадали 40 человек. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает Sky News со ссылкой на полицию графства Дорсет.
(сс) Raphael Schaller
Ночной клуб
Инцидент произошел в ночном клубе Cameo. В помещении клуба было распылено «отравляющее вещество раздражающего действия». Здание было спешно эвакуировано.
Медицинская помощь понадобилась как минимум 40 посетителям клуба.
Полиция разбирается в произошедшем.