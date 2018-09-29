Берлин, 29 сентября, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Немецкий футбольный клуб «Бавария» из Мюнхена потерпел поражение на выезде от берлинского клуба «Герте» в рамках шестого тура чемпионата Бундеслиги, впервые в текущем сезоне. Об этом 29 сентября сообщает Матч ТВ.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Пропустил мяч

Матч закончился с «сухим» результатом 0:2 в пользу «Герте». Мячами отметились Ведад Ибишевич на 23-й минуте и Ондрей Дуда на 44-й.

Также, по сообщению Opta Sports, данное поражение для мюнхенского клуба первое за 8 лет в матчах, проводимых во время Октоберфеста. Предыдущее «Бавария» потерпела в 2010-м году от дортмундской «Боруссии» и тоже со счетом 0:2.

По итогам встречи оба клуба набрали 13 очков и делят первое и второе места в турнирной таблице чемпионата Бундеслиги.

В следующем туре национального чемпионата «Баварии» предстоит встреча 6 октября «Боруссией» из Менхенгладбаха, а до этого 2 октября мюнхенская команда сыграет 2 октября с «Аяксом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.