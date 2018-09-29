Афины , 29 сентября, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Число жертв лихорадки Западного Нила в Греции возросло до 31 человека. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO).

Эдвард Мунк. У смертного одра (Лихорадка). 1915

На данный момент общее число заболевших лихорадкой Западного Нила в Греции составляет 271 человек. За неделю с 20 сентября заболели 37 человек, умерли — четверо.

Напомним, вирус лихорадки Западного Нила в Греции был впервые зафиксирован в 2010 году. В период с 2010 по 2014 год от этой лихорадки в Греции скончались 80 человек.

В 2015 и 2016 годах лихорадка отступила, и не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Однако в 2017 году в Греции были зафиксированы 48 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Пять заболевших скончались.

Нынешнюю вспышку лихорадки медики связывают с жарким летом и обильными осадками в его начале. Данная лихорадка переносится комарами.