Якутск, 29 сентября, 2018, 08:46 — ИА Регнум. При совершении жёсткой посадки получил травмы пилот частного вертолёта в Якутии, сообщает 29 сентября агество РИА Новости со ссылкой на представителя в экстренных службах республики.

(сс) Sparky Mark Вертолет

ИНцидент произошёл в Среднеколымском районе Якутии. Пилот вертолёта Robinson выжил при посадке, но получил травмы. Ему удалось передать координаты с места приземления воздушного судна.

В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в августе этого года потерпел жёсткую посадку вертолёт Ми-8 в Челябинской области на аэродроме «Упрун». Вертолёт загорелся при посадке, но экипажу удалось покинуть борт воздушного судна.

Причиной жесткой посадки машины стала техническая неисправность.