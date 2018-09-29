Частный вертолёт совершил жёсткую посадку в Якутии
Якутск, 29 сентября, 2018, 08:46 — ИА Регнум. При совершении жёсткой посадки получил травмы пилот частного вертолёта в Якутии, сообщает 29 сентября агество РИА Новости со ссылкой на представителя в экстренных службах республики.
(сс) Sparky Mark
Вертолет
ИНцидент произошёл в Среднеколымском районе Якутии. Пилот вертолёта Robinson выжил при посадке, но получил травмы. Ему удалось передать координаты с места приземления воздушного судна.
В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.
Напомним, что в августе этого года потерпел жёсткую посадку вертолёт Ми-8 в Челябинской области на аэродроме «Упрун». Вертолёт загорелся при посадке, но экипажу удалось покинуть борт воздушного судна.
Причиной жесткой посадки машины стала техническая неисправность.