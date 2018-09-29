Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2018, 08:33 — ИА Регнум. 7 случаев смертей из 10 у людей зрелого возраста во всём мире происходит по причине неинфекционных заболеваний (НИЗ), сообщили специалисты Всемирной организации здравоохранения.

Hellerhoff Сосудистый тромб

Главные причины смертности людей, по данным ВОЗ — сердечно-сосудистые заболевания, респираторные, онкологические, а также диабет. В мире ежегодно по в результате НИЗ умирает около 41 миллиона человек. Более трети смертей из общего числа приходится на людей, находящихся на наиболее продуктивном этапе жизни 30−69 лет). Связанной с этими заболеваниями проблемой являются психические нарушения и расстройства.

При этом в ВОЗ заметили, что в 2016 году риск смерти от одной из основных категорий НИЗ снизился на 18%. При этом в специальном докладе о страновых показателях НИЗ специалистами ВОЗ сделан вывод, что сегодняшние темпы не позволят выполнить задачу по сокращению преждевременной смертности от НИЗ к 2030 г. в соответствии с Целями в области устойчивого развития.

Кроме того, сообщается, что главы государств и правительств обязались выполнить 13 шагов по борьбе с НИЗ и по укреплению психического здоровья людей в своих странах. Мировые лидеры согласились, что усилия по борьбе с НИЗ должны включать также законодательство и налоговые меры, направленные на защиту людей от табака, алкоголя и вредных продуктов питания.

«Сегодня мировые лидеры сделали ряд судьбоносных шагов к победе над НИЗ. Вместе они дают историческую возможность для укрепления здоровья, спасения жизней и достижения экономического роста», — прокомментировал данное решение доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральный директор ВОЗ.

Напомним., что ранее, в 2016 году ВОЗ уже заявляла о том, что предпринимаемых рядом стран мер по борьбе с НИЗ недостаточно и они носят очень «неровный характер». При этом экспертами ВОЗ подчеркивалось, что вполне реально добиться прогресса в снижении смертности от НИЗ, предпринимая активные шаги в том числе, в области пропаганды здорового образа жизни.