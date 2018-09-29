Красногорск, 29 сентября, 2018, 08:23 — ИА Регнум. В Московской области на автотрассе опрокинулся пассажирский автобус. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает РЕН ТВ.

Exploringlife Перевёрнутый автобус

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе М-5 в Луховицком районе Московской области на 127-м километре. Автобус опрокинулся после столкновения с автомобилем.

На данный момент известно о 10 пострадавших. Есть ли погибшие не уточняется.

На месте ДТП работают экстренные службы.

Точное число пострадавших устанавливается.