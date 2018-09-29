Владивосток, 29 сентября, 2018, 08:18 — ИА Регнум. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) вернула на территорию Китайской Народной Республики 19 тонн арахиса, который ранее прибыл на территорию Приморского края. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

(сс) Couleur Арахис

Специалисты ведомства провели лабораторные испытания проб, которые были отобраны от партии арахиса, поступившей в Приморский край из Китая 12 сентября. В пробах было выявлено превышение допустимого уровня содержания кадмия в два раза. Это категорически не соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 015/2011 «О безопасности зерна».

В итоге, партия арахиса была возвращена в Китай.

В Россельхознадзоре считают, что повышенное содержание кадмия в китайском арахисе связано с тем, что почва, на которой он вырос, была перенасыщена фосфатными удобрениями. Дело в том, что в Китае минеральные удобрения используются в огромных количествах.

Что касается кадмия, то его пары токсичны, и он является кумулятивным ядом, который способен накапливаться в организме в опасных для здоровья количествах.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай задержания в Приморском крае китайского арахиса с повышенным содержанием кадмия.

В августе этого года в Китай была возвращена партия арахиса с кадмием весом 5 тонн. В конце июня 2018 года из Приморья вернули в Китай 20 тонн опасного арахиса. В конце июня 2017 года в Приморье были задержаны две партии китайского арахиса с кадмием — весом 19 тонн и 38 тонн.