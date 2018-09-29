Мадрид, 29 сентября, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Решение об опубликовании данных об имуществе тысячи бывших и нынешних высокопоставленных чиновников принято правительством Испании. Об этом 29 сентября сообщила министр образования Испании Исабель Села на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров республики.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Никто не скроется

По словам министра образования Испании, такое решение принято из-за непрекращающихся скандалов вокруг членов правительства. Также, по её мнению, данное решение позволяет говорить, что теперь «речь идет о большом плане прозрачности институтов», а новые правила «соответствуют политике прозрачности», которая является единственной возможной формулой для продвижения демократии.

Отметим, ранее Национальным судом Испании было принято решение по «делу Гюртель» о случаях коррупции, уклонения от налогов и отмывания денег среди членов Народной партии Испании. Судом были признаны виновными 29 из 37 фигурантов дела, которых приговорили к суммарному сроку заключения в 351 год.