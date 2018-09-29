Москва, 29 сентября, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Температура воздуха в российской столице опустится до 8−10 градусов 29 сентября, сообщает Гидрометцентр.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Холодно

В субботу 29 сентября синоптики прогнозируют прохладную облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 8−10 градусов, ночью температура опустится до 0−2 градусов.

Барометры покажут 748 мм ртутного столба, ожидается северо-западный ветер 5−10 м/с.

Напомним, 30 сентября синоптики ожидают солнечную погоду без осадков, температура воздуха поднимется до +12 градусов.