Владивосток, 29 сентября, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам фестиваля «День Тигра» во Владивостоке 29 сентября. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Programmes.putin.kremlin.ru Амурский тигр

Владимир Путин поприветствовал организаторов и участников международного фестиваля «День Тигра». Президент подчеркнул важность сохранения богатого природного наследия Приморья, в том числе популяции амурского тигра.

Владимир Путин особо отметил деятельность центра «Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра», который уже 5 лет занимается научно-исследовательской и просветительской работой.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре группа российских ученых под руководством д.б.н. Михаила Щелканова впервые определила нуклеотидную последовательность полноразмерного митохондриального генома дикого амурского тигра. Ученые сообщили, что данные о геноме тигра, внесенные в международную базу, помогут при изучении болезней тигров и при исследованиях биологического разнообразия популяции.