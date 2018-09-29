Москва, 29 сентября, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Московский городской суд отказался признать песню Филиппа Киркорова «Шелковая нить» плагиатом композиции «Io t'amero» французского музыканта Жильбера Синуэ. Об этом накануне, 28 сентября, заявил журналистам адвокат Синуэ Игорь Трунов.

Цитата из х/ф «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Реж. Владимир Карасев. 1959. СССР Тяжба

По его словам, Московский городской суд частично отменил решение суда нижестоящей инстанции, которым в иске было отказано. Фактически разбирательство было запущено по-новой, отметил адвокат.

Также Трунов рассказал, что в суде рассматривалась переработка арабской и французской версии песни. Мосгорсуд оставил в силе решение по арабской версии, но исключил из дела французскую.

В связи с этим защита Синуэ намерена подать новый иск, который касается переделки французского текста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года Синуэ подал иск против Киркорова, обвинив его в плагиате и потребовал компенсацию в 15,5 млн рублей. По мнению Синуэ, Киркоров нарушил его авторские права, исполняя кавер-версию на арабский вариант его песни 1977 года «Io t'amero» — «Helwa ya Baladi» под названием «Шелковый путь».