Москва, 29 сентября, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Опытно-конструкторские работы по основательной модернизации вертолёта Ми-171Ш к 2020 году намерен завершить холдинг «Вертолёты России», сообщили 28 сентября РИА Новости в пресс-службе холдинга.

2016-Antique-2016 Вертолёт Ми-171Ш

Модернизация военно-транспортного вертолёта будет проведена с учётом боевого опыта, полученного в Сирии российскими ВКС.

Сообщается, что по завершении опытно-конструкторских работ будут проведены лётные испытания для оценки тактико-технических характеристик новой машины. Наземные и лётные испытания будут проводиться специалистами Московского вертолётного завода имени Михаила Миля и нескольких специализированных государственных институтов и летных центров.

Предполагается, что вертолёт для повышения живучести оснастят цифровым автопилотом и бортовым комплексом обороны «Президент-С», который может обнаружить в автоматическом режиме выпущенные по вертолёту ракеты, после чего включает системы подавления головок самонаведения у ракет и выбрасывает ложные тепловые цели.

Также будет увеличена крейсерская скорость вертолёта, его взлётный вес и будет обновлено вооружение вертолёта.

Модернизированный вертолёт будет предназначен для выполнения задач по борьбе с терроризмом. Производство вертолёта будет развёрнуто на авиационном заводе в Улан-Удэ.

Напомним, что холдинг «Вертолёты России» — один из мировых лидеров в отрасли вертолётостроения. В России это единственный разработчик и производитель вертолётов. Холдинг входит в госкорпорацию Ростех. В состав холдинга входят два конструкторских бюро, пять вертолётных заводов, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих, авиаремонтные заводы и сервисная компания для постпродажного сопровождения продукции холдинга. Холдинг основан в 2007 году.