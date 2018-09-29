Вашингтон, 29 сентября, 2018, 07:51 — ИА Регнум. О разработке хакерами, связанными со спецслужбами России, вредоносной программы, которую практически невозможно удалить с компьютера, сообщает 29 сентября Daily Beast со ссылкой на доклад компании ESЕT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакеры

Данный доклад был представлен на конференции по безопасности Blue Hat. Как сообщает издание, речь идет о вредоносной программе, созданной хакерской группой Fancy Bear, якобы связанной с российскими спецслужбами. Новый вирус создан на основе кода шпионской программы, созданной в 2015 году другой хакерской группой — Hacking Team.

Вирус получил название LoJax и, как считает издание, он способен переписывать код, который хранится в компьютерном чипе UEFI, отвечающем за загрузку и перезагрузку электронного устройства. В результате LoJax не будет уничтожен даже в случае переформатирования жесткого диска или переустановки операционной системы.

Отметим, обвинения в адрес спецслужб России, якобы использующих хакеров для нанесения вреда в киберпространстве стран Запада, поступают регулярно. Так, в США с 2017 года идет процесс о якобы имевшем место вмешательстве русских хакеров в выборы президента США в 2016 году.