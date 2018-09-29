Владивосток, 29 сентября, 2018, 07:39 — ИА Регнум. В южнокорейском порту Пусан было задержано российское грузовое судно «Севастополь», которое принадлежит компании «Гудзон». Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на инспектора Международной федерации транспортных рабочих (ITF) во Владивостоке Петра Осичанского.

Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США Задержали

Он рассказал, что причиной задержания грузового корабля «Севастополь» стали санкции, под которые попала компания «Гудзон». Компания сегодня получила письмо на корейском языке, в котором сказано, что корабль не арестован, а временно задержан для выяснения всех обстоятельств.

Консул Российской Федерации в Пусане уже поставлен в известность о данном инциденте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство финансов США объявило о введении очередных санкций против российских юридических лиц. На этот раз санкции касались Северной Кореи — якобы попавшие в черный список российские компании нарушали режим международных санкци против КНДР.

В черном списке оказались «Судоходная компания «Гудзон» и компания Primorye Maritime Logistics.