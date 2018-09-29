В сети появилась видеозапись с места падения F-35B
Вашингтон, 29 сентября, 2018, 07:29 — ИА Регнум. В сети микроблогов Twitter появилась видеозапись с места крушения новейшего американского истребителя пятого поколения F-35B в штате Южная Каролина.
(сс) Official U.S. Navy Page
F-35B
Напомним, накануне, 28 сентября, в 11:45 по местному времени (18:45 по московскому времени), во время тренировочного полета в штате Южная Каролина произошло крушение новейшего американского истребителя пятого поколения F-35B.
Пилот истребителя успел катапультироваться. Жертв и разрушений на земле нет.
На кадрах видно, что самолет упал в лесном массиве у берега озера.
https://twitter.com/breakingavnews/status/1045736075916972032
На данный момент это первый случай крушения в программе F-35.