Вашингтон, 29 сентября, 2018, 07:29 — ИА Регнум. В сети микроблогов Twitter появилась видеозапись с места крушения новейшего американского истребителя пятого поколения F-35B в штате Южная Каролина.

(сс) Official U.S. Navy Page F-35B

Напомним, накануне, 28 сентября, в 11:45 по местному времени (18:45 по московскому времени), во время тренировочного полета в штате Южная Каролина произошло крушение новейшего американского истребителя пятого поколения F-35B.

Пилот истребителя успел катапультироваться. Жертв и разрушений на земле нет.

На кадрах видно, что самолет упал в лесном массиве у берега озера.

https://twitter.com/breakingavnews/status/1045736075916972032

На данный момент это первый случай крушения в программе F-35.