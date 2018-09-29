Москва, 29 сентября, 2018, 07:28 — ИА Регнум. В поддержку помощи избирателям от депутатов, но против выделения представительских расходов выступил спикер Госдумы России Вячеслав Володин, прокомментировав заявление депутата Веры Ганзи, о нехватке зарплаты депутата в 380 тысяч рублей на такие цели корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Желание помочь своим избирателям поддерживаю, но против того, чтобы создавались непонятные фонды и выделялись представительские средства», — заявил спикер Госдумы.

Также Вячеслав Володин отметил, что главной задачей для народных избранников является нахождение системных проблем избирателей, контроль за исполнением принятых депутатами федеральных законов. Кроме этого, по словам спикера Госдумы, депутат должен задавать власти вопросы, волнующие граждан, и требовать их решения, реализовывать наказы избирателей и отстаивать интересы людей.

Для решения же точечных проблем отдельного города или поселка, подчеркнул Володин, есть национальные проекты и государственные программы.

«Депутат должен добиваться того, чтобы в них были включены вопросы, в решении которых заинтересованы наши избиратели», — заявил спикер российского парламента.

И ещё Вячеслав Володин особо отметил, что выделение представительских расходов вступает в противоречие со статусом депутата Госдумы, так как это относится к компетенции исполнительной власти, а также может способствовать коррупции и нецелевому расходованию данных средств.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат от КПРФ Вера Ганзя пожаловалась на недостаточную, на её взгляд, заработную плату депутата Госдумы России, которая, по её же словам, практически вся уходит на представительские расходы.