Вашингтон, 29 сентября, 2018, 07:23 — ИА Регнум. О своём заболевании — деменции с тельцами Леви — сообщил основатель телеканала CNN Тед Тёрнер. Это заявление он сделал накануне, 28 сентября, в своём интервью телеканалу CBS.

Деменция

По словам Тёрнера, заболевание, которым он страдает, является мягкой формой болезни Альцгеймера. Но точное название болезни Тёрнер не сообщил.

Тёрнер пояснил, что основными симптомами его болезни, которые он испытывает, являются усталость, нервное истощение и забывчивость.

При этом Тёрнер отметил, что ранее ему ставили диагноз «маниакальная депрессия», но он не подтвердился.

Также Тёрнер отметил, что теперь он больше не смотрит новости, лишь иногда делает исключение для CNN.

Напомним, что Роберт Эдвард (Тед) Тёрнер III — американский бизнесмен, миллиардер, основатель круглосуточного новостного телеканала CNN. Кроме того, он является владельцем развлекательного американского конгломерата TBS, а также основателем и главным спонсором Игр доброй воли.