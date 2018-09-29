Атланта, США, 29 сентября, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Американский военный чиновник подтвердил факт крушения самолета F-35B в округе Бофорт, Южная Королина (США), сообщает CNN.

(сс) Official U.S. Navy Page F-35

Представитель учебной эскадрильи морских офицеров США VMFAT-101 подтвердил факт крушения истребителя пятого поколения F-35B 28 сентября. В VMFAT-101 сообщили, что самолет принадлежал этой учебной эскадрилье и базировался на аэродроме MCAS Miramar.

В заявлении VMFAT-101 отмечается, что пилот самолета сумел катапультироваться и безопасно покинуть борт, никаких гражданских лиц не пострадало. Причины крушения самолета расследуются.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября пресс-служба министерства обороны США сообщила об успешном применении истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35B в боевой операции на территории Афганистана.