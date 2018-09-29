Из-за землетрясения и цунами в Индонезии погибли 30 человек
Джакарта, 29 сентября, 2018, 07:15 — ИА Регнум. По предварительным данным, в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами в Индонезии погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает Reuters.
Rajasegar
Выжившие после цунами
Напомним, 28 сентября, Геологическая служба США (USDS) зафиксировала землетрясение у берегов Индонезии магнитудой 7,5. Затем последовали несколько афтершоков. После землетрясения возникло цунами, которое обрушилось на остров Сулавеси.
На данный момент известно о 30 жертвах землетрясения и цунами. Разборы завалов рухнувших зданий продолжаются. Также известно о 12 пострадавших.