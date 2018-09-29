Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2018, 06:09 — ИА Регнум. Мирное сосуществование двух государств — Израиля и Палестины — должно быть обеспечено международным сообществом, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на 73-й Генассамблее ООН.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Комментируя «застарелую палестинскую проблему», российский министр отметил, что она должна быть решена справедливым образом — и это важно для всего региона. При этом «односторонних подходов и попыток монополизации процесса урегулирования» быть не должно.

«Взаимоприемлемые договоренности должны обеспечить мирное и безопасное сосуществование двух государств — Израиля и Палестины», — сказал Лавров.

Напомним, 27 сентября «на полях» 73-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча Лаврова с палестинским президентом Махмудом Аббасом. Лавров и Аббас обсудили тему справедливого палестино-израильского урегулирования и высказались за укрепление палестино-российских связей в различных сферах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября американский президент Дональд Трамп высказался в поддержку решения о двух государствах — Израиле и Палестине.