Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2018, 06:03 — ИА Регнум. Турция должна размежевать вменяемую оппозицию от боевиков террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на вопрос журналистов о дальнейшей судьбе террористов из этой организации.

Andrew Butko Осиное гнездо

«Существует много спекуляций, насчет того, как будет решаться проблема этих боевиков, есть даже подозрение, что их будут переправлять в какие-то другие горячие точки, например в Афганистан. Это все неприемлемо. Террористы должны быть уничтожены, либо они должны понести заслуженное наказание и быть преданы суду», — заявил Лавров.

По его словам, проблемы с Джабхат ан-Нусрой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) придется решать исходя из развития обстановки в провинции Идлиб, где заблокированы крупные силы боевиков. Лавров подчеркнул, что Россия и ее союзники будут действовать максимально осторожно, чтобы не допустить неприемлемых рисков для мирного населения Сирии.

«Я надеюсь, что мы будем обращать внимание на все проблемы, которые существуют в Сирии. По Идлибу мы, естественно, будем рассказывать нашим коллегам из СМИ о том, какие дальнейшие шаги будут предприниматься», — добавил российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что радикальные боевики покидают демилитаризованную зону провинции Идлиб в Сирии. По его словам, Анкара и Москва совместно занимаются вопросами вывода тяжелого вооружения и боевиков из этого района.