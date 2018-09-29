Таллин, 29 сентября, 2018, 05:49 — ИА Регнум. Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль не имеет никакого отношения к разоблачению шпионов в Эстонии, заявил представитель полиции безопасности страны, сообщает агентство LETA.

Цитата из м/ф «Бременские музыканты». реж Инесса Ковалевская. 1969. СССР Сыщик

«Скрипаль не имеет отношения ни к одному из случаев разоблачения шпионов в Эстонии», — заявил он.

Ранее журнал Focus Online со ссылкой на некий источник заявил, что Скрипаль до 2017 года сотрудничал с разведками четырех стран — членов НАТО. По данным этого журнала, Скрипаль якобы сообщил важные сведения эстонским спецслужбам, которые помогли разоблачить трех «российских шпионов» в Прибалтике.