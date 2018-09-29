Киев, 29 сентября, 2018, 05:38 — ИА Регнум. Президенту Украины Петру Порошенко следует найти адвоката, который будет его защищать на суде за государственную измену, заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью телеканалу NewsOne.

(сс) European People's Party Порошенко и Саакашвили

По его словам, Порошенко мог бы стать великим деятелем Украины, таким как Мазепа, однако променял эту возможность на личное обогащение. Саакашвили подчеркивает, что президентский срок Порошенко является для Украины потерянным временем.

В итоге экс-президент Грузии обвинил украинского президента в коррупции и расхищении национального имущества Украины и пожелал скорого суда над Порошенко за государственную измену.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа Саакашвили заявил, что после ухода Порошенко с президентского поста он восстановит украинское гражданство через суд и, «естественно», вернется на Украину.