Киев, 29 сентября, 2018, 05:25 — ИА Регнум. Запуск поезда «Мукачево-Будапешт» состоится в лучшем случае в конце года, сообщил Евгений Кравцов, и.о. главы правления ПАО «Укрзализныця».

Valery1970 Поезд

28 сентября на презентации нового маршрута «Киев-Рига» Кравцов выразил надежду, что украинская железная дорога сможет завершить «все технические вопросы не позднее конца этого года.

Эксперты отмечают, что Киев не спешит с запуском поезда не случайно, а в рамках блокады Подкарпатья, поскольку Венгрия стала для украинских властей врагом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, церемония запуска поезда «Киев — Рига» состоялась в украинской столице 28 сентября при участии представителей посольств Латвии, Литвы и Белоруссии.