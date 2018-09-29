Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2018, 05:06 — ИА Регнум. Прокуратура Соединенных Штатов намерена добиваться смертной казни уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, который обвиняется в совершении теракта, повлекшего гибель восьми человек в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал NBC.

New York Public Library's Человек на электрическом стуле (1908)

Согласно документам, поданным в 28 сентября, правительство США не против наказания для Саипова в виде смертной казни, если он будет признан виновным на судебном заседании, которое состоится в октябре 2019 года.

Напомним, Сайфулло Саипов является главным подозреваемым по делу о теракте в Нью-Йорке, произошедшем 31 октября 2017 года. По данным следствия, Саипов, управляя пикапом, на большой скорости въехал на велосипедную дорожку и задавил насмерть восемь человек, после чего въехал в школьный автобус, в котором от столкновения пострадали четыре человека.

Правоохранители нашли в фургоне записку, в которой Саипов клянется в верности «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемый в совершении теракта в Нью-Йорке Сауфулло Саипов на судебном заседании 28 ноября 2017 года в Манхэттене заявил о своей невиновности.