Новосибирск, 29 сентября, 2018, 04:53 — ИА Регнум. Новосибирские чиновники продолжают оправдываться за благоустройство города, которое ранее раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Скриншот со страницы в социальной сети Facebook

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть после того, как Матвиенко назвала город «неухоженным», пригласил «тех, кто что-то не увидел в Новосибирске, и готов выступить гидом», отметив, что постарается показать его с хорошей стороны.

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Тем временем, депутаты Государственной думы от Новосибирской области (КПРФ) Вера Ганзя считает, что вопрос благоустройства Новосибирска зависит от финансирования, а это уже вопрос «к исключительно к Валентине Ивановне и Совету Федерации».

«Странно слышать от Валентины Ивановны выводы, основанные на информации полуторагодичной давности. Не знаю, по каким улицам ходила тогда Валентина Ивановна, что сделала именно сейчас такие выводы. Я бываю во многих городах страны. Наш Новосибирск в последние годы становится стильным и выразительным. Я бы сказала, приобретает лицо. А вот средств не хватает. На метро, на благоустройство, на дороги. И это вопрос к исключительно к Валентине Ивановне и Совету Федерации. Так как этот государственный орган должен в первую очередь защищать интересы регионов и муниципалитетов. Как он их защищает, если средств на собственное развитие регионам и муниципалитетам катастрофически не хватает, их полностью вытаскивает федеральный центр, да и долги зашкаливают. Может быть, решение проблем Новосибирска и других территорий надо рассматривать в этой плоскости?» — написала Ганзя на своей странице в социальной сети Facebook.

Скриншот со страницы в социальной сети Facebook

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер Совета ФедерацииВалентина Матвиенко во время пленарного заседания в ходе «правительственного часа» на тему комфортной городской среды раскритиковала власти Новосибирска за «неухоженный» город.

По её мнению, если мэр «взялся за гуж — занимайся хозяйственной деятельностью, приведи в порядок». Валентина Матвиенко подчеркнула, что у городских властей один вопрос: «у нас нет денег, у нас нет денег». Но, по её мнению, с деньгами любой сможет, но нужно думать, «как организовать работу с привлечением управляющих компаний».