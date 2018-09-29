Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2018, 04:43 — ИА Регнум. Узкая группа стран устроила диктат, подорвавший стабильность десятков стран, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на 73-й Генассамблее ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хищная птица

Комментируя геополитическую обстановку, в которой рядом стран создаются помехи для международного сотрудничества и предпринимаются попытки любой ценой сохранить однополярный мир, Лавров сказал:

«За корыстные амбиции узкой группы стран мировому сообществу приходится платить высокую цену. Пробуксовывают коллективные механизмы реагирования на общие для всех вызовы безопасности. На смену дипломатии, культуре переговоров и компромиссов — приходит диктат, односторонние рестрикции, вводимые без согласия СБ ООН и носящие экстерриториальный характер».

Российский министр подчеркнул, что такие незаконные методы были применены в отношении десятков стран. Например, «полувековая блокада Кубы со стороны США, осуждаемая всем мировым сообществом».

Лавров подчеркнул, что это ничему не научило США и их западных приспешников, которые смело выносят «приговоры без суда и следствия».

«Сегодня некоторым западным коллегам для предъявления кому-либо вины достаточно утверждений в духе пресловутого «highly likely». Мы это уже проходили, — сказал Лавров. — Хорошо помним, сколько раз фальшивые предлоги использовались для оправдания интервенций и развязывания войн, как это было в Югославии в 1999 г., Ираке в 2003 г. и Ливии в 2011 году».

Аналогичные методы применяются и в отношении Сирии, по которой США и их сателлиты нанесли без какого бы то ни было права ракетные удары в апреле 2018 года.