Новосибирск, 29 сентября, 2018, 04:21 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не понимает, что могло произвести такое негативное впечатление на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, после чего она назвала сибирский город неухоженным. Об этом Локоть заявил на еженедельной встрече с журналистами накануне, 28 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Антон 48048 Анатолий Локоть

» Я помню, когда она приезжала около года назад. Меня как всегда в тот период не привлекали для встречи больших гостей. Не знаю, что там произошло и откуда такое негативное впечатление, и чем сейчас вызвана такая оценка из Москвы. В последнее время мы уделяем большое внимание благоустройству города», — сказал Анатолий Локоть.

Он пригласил «тех, кто что-то не увидел в Новосибирске, и готов выступить гидом», отметив, что ему уже не привыкать выступать в этой роли и он постарается показать город с хорошей стороны.

«Надеюсь, что будут замечены не только негативные стороны», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время пленарного заседания в ходе «правительственного часа» на тему комфортной городской среды, привела Новосибирск в качестве отрицательного примера благоустройства городов, назвав его «неухоженным». Она считает, что горожане не должны терпеть мэров, не благоустраивающих свои города.