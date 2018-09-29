Москва, 29 сентября, 2018, 03:59 — ИА Регнум. Военные самолеты Ил-20 могут оборудовать современными комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил представитель концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев, сообщает «Говорит Москва».

PO(Phot) Si Ethell Ил-20

Это связано с недавним инцидентом в Сирии, где сирийские ПВО сбили российский самолет-разведчик при попытке отражения атаки израильских ВВС. По словам Михеева, новые системы РЭБ способны ставить аэрозольные завесы, делающие самолет невидимым для ракет противника во всех диапазонах, включая лазерный и радиолокационный.

Напомним, российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит средствами ПВО Сирии в ночь на 18 сентября. Сирийцы пытались отразить атаку израильских истребителей, которые прикрывались российским самолетом, чтобы не быть сбитыми силами ПВО. Министерство обороны РФ возложило ответственность за инцидент на ВВС Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале поставок в Сирию российских зенитных ракетных комплексов С-300. Эти меры направлены на обеспечение безопасности российских военнослужащих в Сирии.