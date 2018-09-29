Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2018, 03:56 — ИА Регнум. Соглашение об отмене виз подписано министрами иностранных дел России и Доминики, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Доминиканская республика

Соглашение подписано 28 сентября «на полях» 73-й сессии Генассамблеи ООН в ходе встречи, посвященной обсуждению двусторонних отношений и международной проблематики.

Под документом поставили подписи российский министр иностранных дел Сергей Лавров и министром иностранных дел и по делам КАРИКОМ Содружества Доминики Ф.Барон.

«Подписаны Договор об основах отношений между РФ и Содружеством Доминики и Соглашение между правительством РФ и правительством Содружества Доминики об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан РФ и граждан Содружества Доминики», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Лавров подписал соглашение об отмене виз с министром иностранных дел и внешней торговли Ямайки К.Джонсоном Смитом.