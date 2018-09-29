Москва, 29 сентября, 2018, 03:26 — ИА Регнум. Российские ракетные двигатели РД-180 на практике оказываются мощнее создаваемых в США аналогов, заявил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью RT.

Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом Центре Маршалла (США)

По словам эксперта, по двигателям Blue Origin BE-4, которые создаются в США на замену российским РД-180, слишком мало информации. При этом, отмечает Леонков, у Соединенных Штатов всегда были проблемы с созданием именно жидкостных ракетных двигателей.

«Однако у BE-4 давление в камерах сгорания намного ниже, чем у РД-180. Если их сравнить, то на одну и ту же ракету нужны всего один РД-180, но два BE-4», — подчеркнул эксперт.

Также Леонков отметил, что при стендовых испытаниях двигателя BE-4 его характеристики были неоднозначными.

«Если американцы поставят этот двигатель на ракету, будем смотреть, полетит ли она», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября американская ракетостроительная компания United Launch Alliance (ULA) заявила, что на новую ракету-носитель будет устанавливать двигатели Blue Origin BE-4. Отмечается, что новая ракета должна заменить ракету Atlas V, на которую устанавливаются российские жидкостные двигатели РД-180.