Берлин, 29 сентября, 2018, 03:01 — ИА Регнум. Адвокаты португальского футболиста Криштиану Роналду намерены подать иск против немецкого журнала der Spiegel за публикацию с обвинениями спортсмена в изнасиловании, сообщает Reuters.

Ludovic Péron Криштиану Роналду

По словам адвоката, Роналду будет добиваться компенсации от журнала за публикацию ложных сведений. В свою очередь заместитель главредактора der Spiegel утверждает, что неоднократно писал адвокатам футболиста перед публикацией статьи с обвинениями в изнасиловании.

Ранее der Spiegel опубликовал материал, в котором гражданка США Кэтрин Майорга обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году в Лас-Вегасе, где футболист отдыхал в отпуске.

По ее словам, она не соглашалась на интимную связь, в результате чего Роналду применил силу. Она также заявила, что в 2010 году Роналду якобы заплатил ей $375 тыс. за молчание.

Как сообщало ИА REGNUM, юристы португальского форварда Криштиану Роналду заявили, что намерены добиваться возмещения ущерба от немецкого журнала der Spiegel. По их словам, эти обвинения являются серьезным нарушением прав и свобод личности.