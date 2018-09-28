Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2018, 02:33 — ИА Регнум. Продолжающаяся война на Украине — это результат политики Киева, объявившего героями нацистов и их пособников, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на 73-й Генассамблее ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

«Рост радикал-национализма и неофашизма на Украине, где героями объявлены преступники, воевавшие под знаменами СС, — один из главных факторов затянувшегося внутриукраинского конфликта», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своем выступлении Лавров призвал ООН поддержать проект резолюции Генассамблеи о запрете героизации нацизма.