Харьков, Украина, 29 сентября, 2018, 02:22 — ИА Регнум. В Харьковской области пограничники задержали гражданина США, пытавшегося незаконно проникнуть в Россию на велосипеде ради встречи с возлюбленной, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления государственной пограничной службы Украины.

Arnaud DG Украинский пограничный столб

Отмечается, что гражданин Соединенных Штатов не смог получить российскую визу, поэтому решил поехать на Украину, купить велосипед и поехать на нем в Россию. В России же его ждала любимая девушка.

Американец был задержан в десяти метрах от государственной границы. Его привлекают к административной ответственности за попытку незаконного перехода границы Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября пограничники Львовской области Украины задержали 11 граждан Турции при нелегальном пересечении границы. Сообщается, что из 11 задержанных шестеро было детьми.