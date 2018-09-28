Кишинёв, 29 сентября, 2018, 01:37 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе призвал партнеров по Содружеству «не пытаться решать свои национальные интересы за счёт других», передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Не уточнив, кого он имеет в виду, Додон продолжил: «Конечно, у нас много общего: десятки лет общей истории; общие этапы, когда мы вместе преодолевали трудности; общие победы, такие как Победа в Великой Отечественной войне. Но в то же время мы разные. У каждой страны, которую мы представляем, есть свои национальные законные интересы, которые каждый будет отстаивать. Безусловно, они не всегда совпадают и не могут совпадать, — у каждого они исходят из своего суверенитета и независимости».

У Молдавии, по его словам, есть свои национальные интересы: «Мы хотим строить взвешенную внешнюю экономическую политику. Мы не будем прозападными или провосточными, мы будем промолдавскими, нейтральной страной. Мы не будем строить отношения с кем-то против кого-то, а будем исходить из того, что лучше для Молдовы и ее граждан».

Для Молдавии, продолжил Додон, сотрудничество в рамках СНГ — это хорошо и выгодно, «так же как некоторые общие проекты с ЕС, с ЕАЭС, с Турцией и другими». «И мы будем развивать это сотрудничество, несмотря на мнения разных советчиков и псевдопартнёров», — добавил он.

«Мы должны стремиться к общей стратегии — общей Европы от Лиссабона до Владивостока. Будущее за этим. Считаем целесообразным переговоры по свободной торговле между СНГ — ЕС и ЕАЭС — ЕС», — подвел итог Игорь Додон.

Как сообщило ИА REGNUM, правящая Демпартия Молдавии Владимира Плахзотнюка ранее заявила о смене курса с «проевропейского» на «промолдавский». Еще рраьше Еще раньше президент Молдавии Игорь Додон заявил о планах создать после парламентских выборов «промолдавскую» правящую коалицию. Один из лидеров Партии социалистов, депутат Владимир Цуркан уточнил, что такая коалиция может быть создана с Демпартией, которая рассорилась с Западом из-за отмены результатов выборов мэра Кишинева, на которых победил оппозиционер Андрей Нэстасе. Социалисты и Додон также отказались от идеи денонсировать или изменить Соглашение об ассоциации с ЕС.