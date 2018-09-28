Абуджа, 29 сентября, 2018, 01:39 — ИА Регнум. Вооруженные злоумышленники напали на жителей города Джос в Нигерии, в результате погибли 18 человек, сообщает Nigerian Tribune.

BenjaminNelan Стрельба

Сообщается, что нападавшие открыли беспорядочный огонь по местным жителям, убив 18 человек. Еще четыре человека скончались от полученных огнестрельных ранений.

Местные власти подозревают в нападении представителей народности фулани, которые на протяжении долгого времени враждуют с оседлыми жителями деревень и городов Нигерии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября боевики из террористической организации «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на базу, расположенную в приграничной области. В результате боевых столкновений погибли не менее 48 военнослужащих Нигерии.