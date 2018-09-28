Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2018, 01:10 — ИА Регнум. Проект, содержащий правила поведения государств в информационном пространстве, будет предложен Россией в Организации Объединенных Наций, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в своем выступлении на 73-й сессии Генассамблеи ООН, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Выступление Лаврова в ООН состоялось 28 сентября. Говоря о проблематике международных отношений, российский министр обратил внимание на обострение полемики о злоупотреблениях в киберпространстве за последние два года.

Российский министр отметил, что Москва еще двадцать лет назад подняла на уровне ООН вопрос обеспечения международной информбезопасности.

«На фоне последних событий еще большую актуальность приобретает выработка под эгидой ООН глобальных правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, включая принципы неприменения силы, невмешательства во внутренние дела, уважения государственного суверенитета, — сказал Лавров. — Проект такой резолюции мы намерены внести в Первом комитете Генассамблеи».

Российский министр указал на важность разработки Конвенции по борьбе с киберпреступностью, для чего следует провести обсуждение в Третьем комитете.

Напомним, Запад продолжает обвинять Россию во вмешательстве в электоральные процессы, самым ярким из которых является процесс выборов президента США 2016 года. Несмотря на то, что так называемое расследование вмешательства России в американские выборы длятся уже два года, доказательств не предъявлено.

Кроме того, Россию обвиняют в создании компьютерных вирусов и в шпионаже с использованием интернета. Словосочетание «российский хакер» всегда наготове у западных СМИ, когда нужно найти крайних в утечке информации у крупных политических и бизнесструктур.