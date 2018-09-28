Лиссабон, 29 сентября, 2018, 00:46 — ИА Регнум. 28 сентября на стадионе «Драго» был разыгран матч 6-го тура регулярного сезона португальской Примейры Лиги 2018/19 между командами «Порту» и «Тондела». Противостояние завершилось победой коллектива из Порту.

jarmoluk Футбольный мяч

Единственный мяч под занавес второй половины матча забил 27-летний бразильский форвард Франсиско Соареш — 1:0.

Статистика матча («Порту"/"Тондела»)

Удары 31/7

Удары в створ ворот 9/0

Процент владения 63%/37%

Нарушения правил 19/22

Угловые 5/1

Набрав 15 очков «Порту» временно поднялся на первую позицию в турнирной таблице лиги. «Тондела» с 5-ю баллами осталась на 12-м месте.

Стартовые составы на матч:

«Порту»: Касильяс, Перейра, Милитан, Теллес, Монтейро, Браими, Эррера, Отавиньо, Оливейра, Абубакар, Марега.

«Тондела»: Рамуш, Силва, Кошта, Бруно, Жуанзинью, Шавьер, Тавареш, Мурильо, Монтейру, Пенья, Томане.

Желтые карточки: Перейра — 15, Томане — 53, Оливейра — 57, Жуанзинью — 66, Дельгадо — 78, Соареш — 86, Дуке — 90, Жаките — 90.

Голы: Соареш 85 — 1:0.